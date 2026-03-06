Российские прыгуны в воду завоевали квоты для суперфинала КМ в Пекине

Российские спортсмены завоевали индивидуальные и неименные квоты для участия в суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду, который пройдет с 1 по 3 мая в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России.

По итогам этапа Кубка мира, который завершился 2 марта канадском Монреале, индивидуальные квоты получили Елизавета Кузина, Никита Шлейхер и Кристина Айдарова (все - прыжки с трехметрового трамплина), Руслан Терновой и Анна Конаныхина (оба - прыжки с вышки).

Неименные квоты были завоеваны в синхронных прыжках с вышки 10 м у мужчин и женщин, в синхронных прыжках с трамплина 3 м у женщин, а также в смешанных командах.