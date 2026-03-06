Опубликованы новые фото Алины Кабаевой

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева посетила чемпионат России по художественной гимнастике, который проходит в Москве. Новые фото опубликовала Академия художественной гимнастики «Небесная грация».

42-летняя экс-спортсменка предстала перед публикой в белой водолазке и джинсах, завершив образ бомбером коричневого цвета. Отмечается, что знаменитость поддержала воспитанниц своей академии, которые принимали участие в соревновании.

Ранее Кабаева сделала заявление о допуске российских гимнастов к турнирам под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Она призвала вернуть сборной России право выступать с флагом и гимном на международных соревнованиях.

Кабаева завершила карьеру в 2007 году. На ее счету победа в личном многоборье на Олимпиаде-2004 в Афинах и бронза в том же виде программы на Играх-2000 в Сиднее. Также она девять раз становилась чемпионкой мира.