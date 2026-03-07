Российские гимнасты завоевали два золота на этапе Кубка мира в Баку

Россияне Анна Калмыкова и Илья Заика стали победителями этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в Баку.

Калмыкова стала лучшей в опорном прыжке. Результат россиянки 13,716 балла.

На разновысоких брусьях серебряную медаль завоевала Лейла Васильева. Судьи оценили ее выступление в 14,033 балла.

У мужчин победителем этапа Кубка мира стал Илья Заика. В упражнениях на кольцах он показал лучший результат - 14,600 балла.

Этап Кубка мира в Баку завершится в воскресенье, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.