Молодежную сборную России по гандболу допустили до международных турниров

Международная федерация гандбола (IHF) и Европейская федерация гандбола (EHF) допустили молодежную и юношескую сборную России до соревнований. Об этом сообщил председатель Высшего Совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв.

