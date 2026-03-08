Гимнастка Алина Кабаева появилась на публике в блузе с декольте. Фото опубликованы в Telegram-канале Академии художественной гимнастики «Небесная грация».

42-летняя Алина Кабаева пришла на финальный день чемпионата России по художественной гимнастике в Москве. Гимнастка появилась на мероприятии для того, чтобы поддержать воспитанниц своей академии. Спортсменка выбрала для выхода на публику блузу с цветочным принтом и декольте, которую сочетала с брючным костюмом. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж.

В августе Алина Кабаева появилась на соревнованиях по художественной гимнастике, которые прошли в Москве. Гимнастка выбрала для мероприятия черный брючный костюм, который дополнила белой рубашкой, шелковым шарфом Dolce & Gabbana с цветочным принтом и серьгами. Спортсменка завершила образ белой сумкой из натуральной телячьей кожи от российского бренда Ulyana Sergeenko. Стоимость изделия на официальном сайте марки составляет 250 тысяч рублей.

До этого Алина Кабаева посетила второй этап «Кубка сильнейших» в своей академии «Небесная грация». Спортсменка была запечатлена в черном макси-платье с коротким рукавом, которое дополнила жемчужными серьгами и кольцом.