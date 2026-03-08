Салки официально стали спортом в России

Детская игра — салки — официально стала спортивной дисциплиной в России. Об этом сообщает Министерство спорта РФ.

Информация о включении салок в программу многоборья ГТО в воскресенье была опубликована на сайте ведомства.

«Признать и включить следующие спортивные дисциплины:"салки" с номером-кодом спортивной дисциплины 1960041811Л», — сказано в документе.

Распоряжение подписано министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

Кроме того, в реестр новых дисциплин включены соревнования упряжек, конная стрельба из лука, бросок шайбы на силу, русская тройка, спринт-нарды.