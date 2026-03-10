Винер высказалась о возвращении гимнастки Крамаренко в спорт

Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер высказалась о возвращении Лалы Крамаренко в спорт.

На минувшем чемпионате страны Крамаренко не сумела выйти в финал многоборья, заняв 20-е место в квалификации. Она вернулась к соревнованиям после восстановления от травмы колена.