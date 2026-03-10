«Сиэтл» сохранил в команде ресивера Рашида Шахида
«Сиэтл Сихокс» договорились о новом контракте с принимающим и возвращающим Рашидом Шахидом. Соглашение рассчитано на три года на сумму $51 млн.
Шахид присоединился к «Сиэтл Сихокс» по ходу сезона–2025 в результате обмена из «Нью-Орлеан Сейнтс». В девяти матчах регулярного чемпионата за «Сихокс» он сделал 15 приемов на 188 ярдов.
В финале НФК против «Лос-Анджелес Рэмс» Шахид сделал прием на 51 ярд.
Шахид также был основным возвращающим «Сихокс». В сезоне–2025 он занес тачдауны на возвратах начальных ударов как в регулярном чемпионате, так и в раунде уайлд-кард.
