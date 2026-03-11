Рассмотрение вопроса допуска гимнастов-юниоров с флагом РФ перенесли

Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), заседавший с 9 по 10 марта в американском Лас-Вегасе, перенес на май рассмотрение вопроса о возможности допуска гимнастов из России и Белоруссии до турниров World Gymnastics с флагами и гимнами своих стран. Об этом ТАСС сообщил член исполкома Василий Титов, также занимающий пост первого вице-президента Федерации гимнастики России.

"Исполком World Gymnastics перенес рассмотрение вопроса о возможности допуска спортсменов-юниоров из России и Белоруссии до международных турниров с флагами и гимнами своих стран на майское заседание, которое пройдет в Шарм-эль-Шейхе", - рассказал Титов.

Исполком Международной федерации гимнастики проведет заседание в Шарм-эль-Шейхе с 16 по 17 мая.

В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов юниорского/ юношеского возраста до турниров с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта. Так, спортсмены из России уже допущены с национальной символикой на юниорском/юношеском уровне в соревнованиях по фехтованию, дзюдо, спортивной борьбе, конному спорту, тяжелой атлетике, современному пятиборью, волейболу, бейсболу и софтболу, ски-альпинизму, керлингу, тхэквондо.