Легкоатлеты получили за выполнение международных нормативов 50 млн

Более 50 млн руб. получили легкоатлеты за выполнение международных нормативов
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выплатила спортсменам из своих средств более 50 млн рублей призовых за выполнение нормативов на чемпионаты мира и Европы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВФЛА.
"Всероссийская федерация легкой атлетики выплатила вознаграждения 240 тренерам и спортсменам, в 2025 году успешно выполнившим квалификационные нормативы для участия в крупных международных соревнованиях. Общая сумма выплат превысила 50 млн рублей", - рассказали в ВФЛА.
По словам представителя пресс-службы федерации, материальную поддержку получили легкоатлеты, выполнившие квалификационный норматив для участия в чемпионате мира - 2025 в Токио, а также юные спортсмены, подтвердившие соответствие нормативам чемпионатов Европы в возрастных категориях до 20 лет (U20) и до 23 лет (U23). Также согласно утвержденным ВФЛА правилам финансовое вознаграждение получили тренеры спортсменов.
"После того как источником финансирования призовых перестал быть ЕРАИ (Единый регулятор азартных игр - прим. ТАСС), ВФЛА из собственных средств выплатила обещанные вознаграждения. Для нас очень важна системность в поддержке молодых талантов, поэтому выплаты призваны не только отметить достижения атлетов, но и мотивировать их к дальнейшему росту и готовности к выступлениям на международной арене", - пояснил исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.
Во Всероссийской федерации легкой атлетики отметили, что в 2025 году 23 российских легкоатлета выполнили квалификационные нормативы для участия в чемпионате мира, 6 вошли в тройку лучших результатов сезона в мире, а еще 4 спортсмена установили рекорды России в олимпийских дисциплинах.