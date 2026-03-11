Легкоатлеты получили за выполнение международных нормативов 50 млн

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выплатила спортсменам из своих средств более 50 млн рублей призовых за выполнение нормативов на чемпионаты мира и Европы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВФЛА.

"Всероссийская федерация легкой атлетики выплатила вознаграждения 240 тренерам и спортсменам, в 2025 году успешно выполнившим квалификационные нормативы для участия в крупных международных соревнованиях. Общая сумма выплат превысила 50 млн рублей", - рассказали в ВФЛА.

По словам представителя пресс-службы федерации, материальную поддержку получили легкоатлеты, выполнившие квалификационный норматив для участия в чемпионате мира - 2025 в Токио, а также юные спортсмены, подтвердившие соответствие нормативам чемпионатов Европы в возрастных категориях до 20 лет (U20) и до 23 лет (U23). Также согласно утвержденным ВФЛА правилам финансовое вознаграждение получили тренеры спортсменов.

"После того как источником финансирования призовых перестал быть ЕРАИ (Единый регулятор азартных игр - прим. ТАСС), ВФЛА из собственных средств выплатила обещанные вознаграждения. Для нас очень важна системность в поддержке молодых талантов, поэтому выплаты призваны не только отметить достижения атлетов, но и мотивировать их к дальнейшему росту и готовности к выступлениям на международной арене", - пояснил исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.

Во Всероссийской федерации легкой атлетики отметили, что в 2025 году 23 российских легкоатлета выполнили квалификационные нормативы для участия в чемпионате мира, 6 вошли в тройку лучших результатов сезона в мире, а еще 4 спортсмена установили рекорды России в олимпийских дисциплинах.