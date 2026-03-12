Российские паралимпийцы выступят на этапе Мировой серии по плаванию

Пять российских паралимпийцев примут участие в этапе Мировой серии по плаванию в Линьяно‑Саббьядоро (Италия), сообщает пресс‑служба Паралимпийского комитета России.

© Матч ТВ

Соревнования пройдут с 12 по 15 марта. В общей сложности на них выступят 394 спортсмена из 40 стран.

Российскую сборную представят чемпионка мира Диана Кольцова (спорт лиц с поражением опорно‑двигательного аппарата), бронзовые призеры мирового первенства Степан Лисицкий и Мария Латрицкая, а также Константин Бурмистров и София Межинская (все — спорт слепых).

Российские спортсмены будут выступать на соревнованиях с национальной символикой.