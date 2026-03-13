Призер ЧМ в синхронном плавании рассказала о будущем после конца карьеры

Призер чемпионата мира в синхронном плавании Татьяна Гайдай рассказала в интервью «Матч ТВ», что ей было бы интересно поработать над постановками программ и шоу после завершения карьеры.

Гайдай в интервью «Матч ТВ» объявила о завершении карьеры. На чемпионате мира‑2025 в Сингапуре она стала бронзовым призером в дуэте с Майей Дорошко. Также она является чемпионкой мира среди юниорок.

— Есть мечты вне спорта, которые хотелось бы реализовать в новой жизни?

— Хотела бы проявить себя не только как постановщик программ, но и как постановщик шоу, как это есть в фигурном катании, например. Это непростой путь, но нужно всё это уложить у себя в голове, составить список пунктов и работать.

— Смотрите ледовые шоу?

— Целиком не видела, только фрагменты в интернете. Но мне нравится, — сказала Гайдай в интервью «Матч ТВ».