Призер ЧМ в синхронном плавании рассказала о будущем после конца карьеры

Синхронистка Гайдай рассказала, что после окончания карьеры хочет ставить программы и шоу
Призер чемпионата мира в синхронном плавании Татьяна Гайдай рассказала в интервью «Матч ТВ», что ей было бы интересно поработать над постановками программ и шоу после завершения карьеры.
Гайдай в интервью «Матч ТВ» объявила о завершении карьеры. На чемпионате мира‑2025 в Сингапуре она стала бронзовым призером в дуэте с Майей Дорошко. Также она является чемпионкой мира среди юниорок.
— Есть мечты вне спорта, которые хотелось бы реализовать в новой жизни?
— Хотела бы проявить себя не только как постановщик программ, но и как постановщик шоу, как это есть в фигурном катании, например. Это непростой путь, но нужно всё это уложить у себя в голове, составить список пунктов и работать.
— Смотрите ледовые шоу?
— Целиком не видела, только фрагменты в интернете. Но мне нравится, — сказала Гайдай в интервью «Матч ТВ».
