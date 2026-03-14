Россиянин Амиров завоевал золото на молодежном чемпионате Европы по греко‑римской борьбе

Россиянин Алибек Амиров завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате Европы по греко‑римской борьбе, проходящем в Сербии.

Амиров в финальной схватке в весовой категории до 55 кг победил Фарида Садихли из Азербайджана.

Бронзовыми призерами стали грузин Коба Карумидзе и армянин Манвел Хачатрян.

Молодежный чемпионат Европы в Сербии завершится 15 марта. Российские спортсмены выступают на турнире с национальной символикой.