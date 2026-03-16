На турнире по дзюдо в Тбилиси выступят 13 россиян

Тринадцать российских дзюдоистов выступят на турнире Большого шлема в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

У мужчин в турнире примут участие Абрек Нагучев и Рамазан Абдулаев (оба - в весовой категории до 66 кг), Егор Сухопаров (до 81 кг), Михаил Игольников, Егор Андони (оба - до 90 кг), Нияз Билалов (до 100 кг), Денис Батчаев, Артем Золотухин (свыше 100 кг).

В женском турнире Россию представят Сабина Гилязова, Марина Воробьева (до 48 кг), Ирина Зуева (до 57 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг) и Мария Иванова (свыше 78 кг).

Турнир в Тбилиси пройдет с 20 по 22 марта. 27 ноября 2025 года Международная федерация дзюдо вернула российским спортсменам право выступать на международных турнирах под флагом страны.