Выступление россиянки на Кубке мира по спортивной гимнастике стало сенсацией

Российские спортсменки завоевали четыре золотые медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который прошел в турецкой Анталье. А выступлением 15-летней Миланы Каюмовой восхитились в международной федерации.

© Российская Газета

Каюмова заявила о себе еще на юношеском чемпионате мира-2025, который проходил в Маниле (Филиппины) с 20 по 24 ноября. Там она заняла первое место в упражнении на разновысоких брусьях. На взрослом Кубке мира победа на этом снаряде также осталась за ней с результатом 14,233 балла.

"Милана Каюмова: сенсация на брусьях!" - отреагировали в официальных соцсетях World Gymnastics.

Юная россиянка также завоевала золото в упражнении на бревне (12,766). Людмила Рощина, уже выступавшая на взрослом ЧМ в Джакарте, стала победительницей в опорном прыжке (13,483) и в вольных упражнениях (13,333).

Всего на счету наших гимнастов шесть медалей на этом этапе. Рощина также выиграла серебряную медаль на брусьях (13,433), а Тимофей Акиньшин занял второе место в опорном прыжке (13,750).

Между тем олимпийская чемпионка в команде и двукратная абсолютная чемпионка мира Ангелина Мельникова и двукратный чемпион мира среди юниоров в личном многоборье и опорном прыжке Арсений Духно стали победителями второго тура клубного чемпионата Италии, прошедшего в Биелле. Женская команда Libertas Vercelli с участием Мельниковой набрала 161,100 балла, а мужской коллектив Pro Carate во главе с Духно первенствовал с результатом 241,600 балла. Клубы с нашими легионерами ранее одержали победу и в первом туре, который проходил в конце февраля в Модене, и лидируют в чемпионате. Следующий этап турнира пройдет в Терни 17-18 апреля, финал - в Бергамо 15-16 мая.