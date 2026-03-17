Чемпионат России по велоспорту на шоссе перенесен в другой город

Чемпионат России по велоспорту на шоссе перенесен из Нижнего Новгорода в Казань
Чемпионат России по велоспорту на шоссе состоится в Казани, а не в Нижнем Новгороде, сообщил «Матч ТВ» главный тренер сборной России Иракли Абрамян.
Ранее сообщалось, что турнир, который включает в себя олимпийские дисциплины (индивидуальную и групповую гонки), а также эстафету, пройдет 23–29 июня в Нижнем Новгороде.
— Действительно, чемпионат России перенесен в Казань. Он пройдет в те же даты, что и планировалось, — сообщил Абрамян.
