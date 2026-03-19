Озвучена задача сборной России по синхронному плаванию на Кубок мира

Перед сборной России по синхронному плаванию на мартовском этапе Кубка мира в Париже стоит задача выступить на четверку, поскольку спортсмены не будут находиться на пике формы, заявила «Матч ТВ» главный тренер национальной команды Светлана Ромашина.

Российские синхронисты выступят на Кубке мира в Париже 27–29 марта.

— Какие задачи ставите на Кубок мира?

— Выступить на «четверочку», посмотреть, как на нас будут реагировать публика и судьи. То есть нет сейчас задачи выйти и выдать все 100%. В принципе, это на данный момент невозможно. Так что будем смотреть и анализировать ситуацию уже после первого старта.

— Про «четверочку» даже как‑то странно слышать от нашего синхронного плавания. Таковы реалии?

— Во‑первых, да, таковы реалии и нужно понимать, что с таким большим количеством международных стартов в календаре постоянно быть на пике — это очень тяжело. Особенно с учетом того, что поменялась нагрузка. Я отдаю себе отчет, что синхронное плавание стало другим и нужно вносить изменения в тренировочный процесс. Мы стараемся этим заниматься. И, во‑вторых, с учетом того, что я уже озвучила, выходить на пик формы в марте было бы неправильно. Ранний пик формы в сезоне «убивает» спортсменов. Поэтому мы будем делать это планомерно, чтобы в лучшей форме подойти к чемпионату Европы. До него, на самом деле, осталось не так много времени. И «четыре» из «пяти» — для нас это будет хорошая оценка. Еще раз повторюсь, что такая оценка будет приемлемой для данного этапа, для первых стартов. Но, конечно же, мы планируем держать планку, которую задавали нам предыдущие команды, возглавляемые Татьяной Николаевной Покровской. Ведь основная наша задача — победа на Олимпийских играх в Лос‑Анджелесе. Для этого будем делать все, что в наших силах, — сказала Ромашина «Матч ТВ».