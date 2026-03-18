Россиянам отказали в участии в чемпионате Европы по бадминтону

Руководство Европейской конфедерации бадминтона (Badminton Europe) отказалось приглашать российских нейтральных спортсменов на апрельский чемпионат Европы якобы из соображений безопасности. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Руководство Badminton Europe приняло решение отказать россиянам по причине "невозможности обеспечить безопасность", - рассказал собеседник ТАСС. - С белорусами такая же история. Их безопасности тоже якобы что-то могло угрожать".

Чемпионат Европы по бадминтону пройдет в испанской Уэльве с 6 по 12 апреля. Испания за последние годы не раз проводила турниры по разным видам спорта с участием россиян и белорусов, и ни на одном соревновании не возникало проблем с безопасностью спортсменов.

В настоящее время нейтральный статус имеют четыре россиянина: Родион Алимов, Максим Оглоблин, Анастасия Боярун и Дарья Харлампович.

ТАСС отправил запрос в Badminton Europe о причинах невключения российских спортсменов в список участников чемпионата Европы в Испании, но пока не получил ответа.