Гимнастки из 52 стран выступят на этапе КМ

Ведущие гимнастки из 52 стран мира примут участие в соревнованиях первого этапа Кубка мира по художественной гимнастике в болгарской столице 28-30 марта. Впервые после длительного перерыва в престижном турнире в нейтральном статусе примут участие гимнастки из России и Белоруссии, сообщила на пресс-конференции генеральный секретарь Болгарской федерации художественной гимнастики Росина Атанасова.

"Кубок мира по художественной гимнастике в Софии вызвал огромный интерес, в настоящее время заявки на участие в состязаниях подали команды 52 государств, 92 гимнастки. Будем рады, если не будет отказов от участия в состязаниях в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, пока из-за нарушенного авиасообщения не смогут приехать в Болгарию только гимнастки из Сингапура. Впервые после перерыва международная федерация допустила до участия в состязаниях спортсменок из России и Белоруссии в нейтральном статусе, которые выступят в групповых упражнениях и индивидуально, в Софии должна выступить одна из звезд современной российской гимнастики Мария Борисова, а от Белоруссии Алина Горносько. Конкуренция на турнире будет очень серьезной как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях", - сообщила Атанасова.

Впервые на турнире столь высокого уровня будет работать автоматизированная система судейства, разработанная в Японии. По словам Атанасовой, она напоминает систему, которая уже зарекомендовала себя в соревнованиях по фигурному катанию, оценки гимнасткам будут выставляться фактически в режиме онлайн. Посетить турнир намерено практически все руководство Международной федерации гимнастики.

Как ранее сообщал ТАСС, планируется, что в личном многоборье выступят Мария Борисова и Ева Кононова, в групповых упражнениях - Сабина Байбурина, Мария Федоровцева, Амина Идрисова, Нонна Нянина, Алина Русанова и Екатерина Тимошенко.