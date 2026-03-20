Объявлено, где пройдет первенство России по тяжелой атлетике

Президент Федерации тяжелой атлетики Республики Дагестан Саид Абдулаев сообщил, что первенство России среди юношей и девушек пройдет в Каспийске. Его слова приводит пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

«Впервые в истории всероссийские соревнования по тяжелой атлетике такого уровня пройдут в Республике Дагестан. Для нас это большая честь и большая ответственность. Мы глубоко признательны Федерации тяжелой атлетики России за оказанное доверие и за то, что нам поручено проведение этих престижных стартов. Мы делаем все возможное, чтобы эти соревнования прошли на высоком организационном уровне, стали настоящим праздником тяжелой атлетики и оставили у участников и гостей самые теплые впечатления о Дагестане», — заявил Абдулаев.

Соревнования пройдут с 24 марта по 1 апреля во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева в Каспийске. Соревнования пройдут в возрастных категориях 13-15 лет и 13-17 лет. Участники разыграют медали в 20 весовых категориях. Торжественная церемония открытия турнира состоится 24 марта в 14:00.