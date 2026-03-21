Австралийский пловец побил державшийся 16 лет рекорд

Австралийский пловец Кэмерон Макэвой установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем на открытом чемпионате Китая. Статистика доступна на сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Рекорд, который держался 16 лет, принадлежал бразильцу Сезару Сьелу и составлял 20,91 секунды; Макэвой преодолел дистанцию за 20,88 секунды, побив его достижение на 0,03 секунды. Спортсмен улучшил личный рекорд на 0,18 секунды.

Макэвой завоевал золотую медаль на Олимпиаде‑2024. Также на его счету два титула чемпиона мира и три бронзовые олимпийские награды, завоеванные в 2016 и 2020 годах.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже французский пловец Леон Маршан побил результат американца Майкла Фелпса на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Спортсмен проплыл дистанцию за 1 минуту 54,06 секунды, установив олимпийский рекорд.