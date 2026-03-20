Российская велогонщица-чемпионка пропустит ближайшие этапы Кубка мира

Алина Лысенко, чемпионка Европы, призер чемпионата мира, победительница Лиги чемпионов, гонщица велокоманды «Марафон–Тула», в данный момент проходит восстановление после плановой операции, в связи с чем пропустит ближайшие этапы Кубка мира. Об этом стало известно «Чемпионату».

Ожидается, что Алина вернётся к тренировочному процессу и выступлениям совсем скоро, после завершения реабилитации.

В начале марта 2026 года Лысенко выиграла серебряную медаль этапа Кубка мира в Перте (Австралия). Также Лысенко является бронзовым призёром чемпионата мира — 2025 и чемпионка Европы — 2026. В феврале она получила звание «Заслуженный мастер спорта России».