Российские дзюдоисты завоевали четыре медали в первый день турнира в Тбилиси

Российские дзюдоисты завоевали три бронзовые и одну серебряную медаль на турнире Большого шлема, который проходит в Тбилиси.

Россиянин Ачыты Домбуу завоевал серебро в весовой категории до 60 кг, уступив в финале Ижаку Ашпизу из Израиля. В весе до 66 кг Рамазан Абдулаев победил испанца Давида Гарсия Торне в поединке за третье место.

Марина Воробьева, выступающая в весовой категории до 48 кг, в противостоянии за бронзу победила представительницу Германии Сару Ишт. Сабина Гилязова во втором в поединке за третье место в этой же весовой категории одержала победу над испанкой Евой Перес Солер.

Турнир Большого шлема проходит в Грузии с 20 по 22 марта.

В конце ноября прошлого года исполком Международной федерации дзюдо (IJF) вернул российским спортсменам право выступать на международных турнирах под национальным флагом, с гимном и символикой.

