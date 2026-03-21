11 российских скалолазов получили нейтральный статус

11 российских спортсменов получили от Международной федерации скалолазания (World Climbing) нейтральный статус.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта РФ.

«Возвращение российских скалолазов на международный уровень - долгожданное и радостное событие для всех нас. Мы добивались этого очень долго. Постараемся сделать так, чтобы наши спортсмены активно приняли участие в этом сезоне», — сказал президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

Нейтральный статус получили Иван Земляков, Кирилл Колдомов, Елизавета Иванова, Милана Мельниченко, Дмитрий Факирьянов, Владислав Шевченко, Виктория Мешкова, Егор Дулуб, Николай Яриловец, Елена Красовская и Ксения Чернега. Кроме того, нейтральный статус предоставили четырем членам тренерского штаба.

В конце февраля World Climbing приняла решение позволить спортсменам из России и Беларуси выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях, где они не участвовали с марта 2022 года. Перед Олимпиадой в Париже российские скалолазы заявили об отказе участвовать в турнире в нейтральном статусе.