Российская дзюдоистка Таймазова выиграла золото на турнире "Большого шлема"
Российская дзюдоистка Мадина Таймазова одержала победу на проходящем в столице Грузии турнире "Большого шлема".
В субботу в финале турнира в весовой категории до 70 кг россиянка встречалась с представительницей Австралии Иифе Кохлан, которая занимает четвертое место в мировом рейтинге.
В напряженной схватке Таймазова победила благодаря оценке "юко" за две минуты до окончания основного времени схватки.
Ранее в Тбилиси россияне также завоевали серебро и три бронзы.