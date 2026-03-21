Российская дзюдоистка Таймазова выиграла золото на турнире "Большого шлема"

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова одержала победу на проходящем в столице Грузии турнире "Большого шлема".

В субботу в финале турнира в весовой категории до 70 кг россиянка встречалась с представительницей Австралии Иифе Кохлан, которая занимает четвертое место в мировом рейтинге.

В напряженной схватке Таймазова победила благодаря оценке "юко" за две минуты до окончания основного времени схватки.

Ранее в Тбилиси россияне также завоевали серебро и три бронзы.