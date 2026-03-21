Итальянская велосипедистка упала с высоты трех метров во время гонки

Итальянская велосипедистка Дебора Сильвестри оказалась в больнице по итогам женской однодневной гонки Милан — Сан Ремо. Об этом сообщает ESPN.

На одном из спусков спортсменка попала в массовый завал. Пытаясь избежать столкновения с другими велогонщицами, она перелетела через ограждения. По информации источника, Сильвестри упала с высоты не менее трех метров.

Итальянку госпитализировали, во время транспортировки в больницу она находилась в сознании. О тяжести травм спортсменки не сообщается.

В октябре прошлого года россиянка Валерия Валгонен получила перелом ключицы и сотрясение мозга после падения на чемпионате мира — 2025 по трековому велоспорту в Сантьяго. Во время гонки на выбывание соперница россиянки задела колесо велосипеда Валгонен.