Российский фехтовальщик завоевал серебро на этапе гран‑при в Перу

На этапе Гран‑при по фехтованию в Лиме российский рапирист Кирилл Бородачев занял второе место.

Бородачев, выступающий в нейтральном статусе, в финале уступил итальянцу Гийому Бьянки со счетом 12:15.

Бронзу завоевали чех Александр Чупенич и Чун Ка‑Лун из Гонконга.

Бородачеву 26 лет, он является серебряным призером Олимпийских игр и чемпионата мира.

Брат Кирилла Антон Бородачев, также являющийся серебряным призером Игр в Токио, занял 12-е место.