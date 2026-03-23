Российский фехтовальщик завоевал серебро на этапе гран‑при в Перу

Российский фехтовальщик Бородачев завоевал серебро на этапе Гран‑при в Перу
На этапе Гран‑при по фехтованию в Лиме российский рапирист Кирилл Бородачев занял второе место.
Бородачев, выступающий в нейтральном статусе, в финале уступил итальянцу Гийому Бьянки со счетом 12:15.
Бронзу завоевали чех Александр Чупенич и Чун Ка‑Лун из Гонконга.
Бородачеву 26 лет, он является серебряным призером Олимпийских игр и чемпионата мира.
Брат Кирилла Антон Бородачев, также являющийся серебряным призером Игр в Токио, занял 12-е место.