С Всероссийской федерации легкой атлетики сняты все санкции

С Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сняты все санкции, связанные с допингом, такое решение принял совет World Athletics, сообщил министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев.

© ВФЛА

— ВФЛА прошла трехлетний карантин в рамках программы специальных условий: выполнены все 34 стратегических условия и операционных требования, внедрены новые стандарты управления, перестроена антидопинговая работа, обновлены региональные структуры. Подразделение по целостности легкой атлетики (AIU) и независимые эксперты отмечали прогресс на протяжении всего периода и поставили итоговую оценку — полное соответствие и превышение заданных стандартов. Под руководством заместителя председателя Олимпийского комитета России, председателя ВФЛА Петра Фрадкова федерация демонстрирует устойчивое развитие: укреплена управленческая модель, повышена прозрачность, выросла финансовая стабильность, расширена региональная сеть и улучшены показатели антидопингового контроля, — написал Дегтярев в Telegram‑канале.

ВФЛА была лишена членства в World Athletics (ранее — IAAF) в 2015 году из‑за допинг‑скандала в российской легкой атлетике, российские спортсмены допускались на соревнования только после получения нейтрального статуса. Была создана рабочая группа по восстановлению ВФЛА в правах под руководством Руне Андерсена. В марте 2023 года совет World Athletics восстановил статус ВФЛА, однако продлил отстранение российских атлетов из‑за ситуации на Украине.

Российские легкоатлеты с 2022 года не выступают на турнирах под эгидой World Athletics даже в нейтральном статусе.