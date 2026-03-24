Губерниев прокомментировал снятие санкций с ВФЛА

Снятие с Всероссийской Федерации легкой атлетики (ВФЛА) связанных с допингом санкций — это очень серьезный шаг к восстановлению позиций России в мировом спорте, заявил «Матч ТВ» спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Во вторник Министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что World Athletics снял все санкции, связанные с допингом, с Всероссийской федерации легкой атлетики.

— Министр огромный молодец, он же председатель Олимпийского комитета России. Делает огромную работу по восстановлению нашего спорта. Но я хочу сказать, что Петр Михайлович Фрадков на посту президента Всероссийской Федерации легкой атлетики — человек абсолютно незаменимый. Руководитель большого банка, полностью вовлечен в процесс легкой атлетики. Респект команде Дегтярева, команде Фрадкова — они огромные молодцы! Это очень серьезный шаг к восстановлению наших позиций не только в легкой атлетике, но и во всем спорте, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

ВФЛА была лишена членства в World Athletics (ранее — IAAF) в 2015 году из‑за допинг‑скандала в российской легкой атлетике, российские спортсмены допускались на соревнования только после получения нейтрального статуса. Была создана рабочая группа по восстановлению ВФЛА в правах под руководством Руне Андерсена. В марте 2023 года совет World Athletics восстановил статус ВФЛА, однако продлил отстранение российских атлетов из‑за ситуации на Украине.

Российские легкоатлеты с 2022 года не выступают на турнирах под эгидой World Athletics даже в нейтральном статусе.