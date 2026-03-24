Призовой фонд чемпионатов России по борьбе превысит 50 миллионов рублей, заявил Кремлев

Председатель попечительского совета Федерации спортивной борьбы России Умар Кремлев заявил, что призовой фонд чемпионатов России по вольной, греко‑римской и женской борьбе будет составлять от 50 миллионов рублей.

Стал известен размер призового фонда чемпионатов России по борьбе
Решение было принято на заседании исполкома ФСБР.

— На всех основных чемпионатах: чемпионат России по вольной борьбе, чемпионат России по женской борьбе и чемпионат России по греко‑римской борьбе появится призовой фонд, который составит от 50 000 000. Теперь регулярно будет проводиться ежегодный борцовский форум, на котором каждый сможет открыто высказать свои пожелания и предложения. Кубок Ивана Ярыгина станет мощнее и грандиознее, чем чемпионат мира. Также запланировали создать максимально эффективные условия для развития спортсменов и тренеров; мы оснастим более 1000 залов экипировкой и инвентарем до конца года, — написал Кремлев в своем Telegram‑канале.
