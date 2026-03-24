Стал известен размер призового фонда чемпионатов России по борьбе

Призовой фонд чемпионатов России по борьбе превысит 50 миллионов рублей, заявил Кремлев
Председатель попечительского совета Федерации спортивной борьбы России Умар Кремлев заявил, что призовой фонд чемпионатов России по вольной, греко‑римской и женской борьбе будет составлять от 50 миллионов рублей.
Решение было принято на заседании исполкома ФСБР.
— На всех основных чемпионатах: чемпионат России по вольной борьбе, чемпионат России по женской борьбе и чемпионат России по греко‑римской борьбе появится призовой фонд, который составит от 50 000 000. Теперь регулярно будет проводиться ежегодный борцовский форум, на котором каждый сможет открыто высказать свои пожелания и предложения. Кубок Ивана Ярыгина станет мощнее и грандиознее, чем чемпионат мира. Также запланировали создать максимально эффективные условия для развития спортсменов и тренеров; мы оснастим более 1000 залов экипировкой и инвентарем до конца года, — написал Кремлев в своем Telegram‑канале.