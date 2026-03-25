World Athletics оставила в силе отстранение россиян

World Athletics оставила в силе отстранение российских легкоатлетов, несмотря на снятие санкций с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) за допинг.

© Sports.ru

Накануне WA полностью восстановила ВФЛА в правах – допинговый бан длился с 2015 года.

Но российские спортсмены все равно не будут выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.