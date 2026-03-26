Член сборной России по конному спорту получил нейтральный статус

Включенный в резервный состав сборной России по конному спорту (конкур) Богдан Васьковский стал обладателем нейтрального статуса. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Васьковскому 23 года, на внутрироссийских соревнованиях этот спортсмен представляет Ханты-Мансийский автономный округ - Югру. Он является победителем и призером ряда национальных турниров, включая первенства и чемпионаты страны.

Всего по состоянию на третью декаду марта Международная федерация конного спорта (FEI) утвердила нейтральный статус 106 представителям российского конного спорта.

18 ноября 2023 года на заседании бюро FEI, проходившем в рамках генеральной ассамблеи организации в Мехико, было принято решение о необходимости изменения мер, введенных в отношении российских спортсменов, лошадей, официальных лиц, владельцев лошадей и персонала 2 марта 2022 года. Штаб-квартире FEI было поручено разработать критерии, позволяющие отдельным российским спортсменам, лошадям, официальным лицам и т. д. возобновить участие в соревнованиях FEI в нейтральном статусе, и форму декларации.