Российские синхронистки завоевали золото на Кубке мира среди групп

На этапе Кубка мира в Париже российские синхронистки выиграли соревнования в группах. Россиянки, выступавшие в нейтральном статусе, получили за свое выступление 260,6329 балла.

Второе место заняла сборная Китая - 238,3467, бронза досталась представительницам Франции - 201,9078.

В составе российской команды выступали Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Эвелина Симонова, Ольга Тютюник и Александра Шмидт.

Ранее 16-летняя россиянка Валерия Плеханова завоевала бронзу в соревнованиях одиночниц.