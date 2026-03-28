Допинг-проба российского акробата Кузьмина дала положительный результат

Допинг-проба российского спортсмена Даниила Кузьмина, выступающего в спортивной акробатике, дала положительный результат. Как сообщили в пресс-службе Международного агентства допинг-тестирования (ITA), в его пробе обнаружен стероид болденон.

Спортсмену сообщили о результате и разъяснили право на проведение анализа пробы B, передает агентство.

Кузьмину 25 лет, в феврале ему был присвоен нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Он также является обладателем Кубка России 2024 года.

