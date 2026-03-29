Российские гимнастки выиграли золото на этапе Кубка мира

Российские гимнастки завоевали золотые медали в групповых упражнениях на первом этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Болгарии.

В составе российской команды выступили Сабина Байбурина, Нонна Нянина, Алина Русанова, Катерина Тимошенко, Мария Федоровцева, Амина Идрисова. Спортсменки, выступающие в нейтральном статусе, набрали 54,250 балла.

На втором месте расположилась сборная Германии, чьи спортсменки за выступление получили 54,050 балла. Замкнули тройку сильнейших представительницы Болгарии, чье выступление судьи оценили в 53,600 балла.

28 ноября 2025 года российских гимнастов допустили к европейским соревнованиям и отбору на Олимпийские игры 2028 года.

Такое решение принял конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). В голосовании приняли участие делегаты 48 из 50 стран. 27 государств проголосовали за допуск российских и белорусских спортсменов. Решение касается спортивной гимнастики, художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики.