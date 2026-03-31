Российские штангисты впервые за 5 лет выступят на ЧЕ в полном составе

Российские спортсмены на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Грузии впервые с 2021 года выступят в полном составе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

В последний день марта тренерский штаб сборной России сформировал окончательный состав на ЧЕ, который пройдет с 19 по 26 апреля в Батуми. В Грузии выступят шестнадцать российских штангистов (по восемь мужчин и женщин).

В заявку на чемпионат Европы вошли Милана Кутякина (весовая категория до 53 кг), Екатерина Красулина и Ольга Тё (обе - до 58 кг), Зарина Гусалова и Евгения Гусева (обе - до 69 кг), Варвара Кузьминова и Анастасия Романова (обе - до 77 кг), Яна Сотиева (до 86 кг), Зулфат Гараев (до 71 кг), Геворг Серобян (до 79 кг), Артем Окулов и Рамзан Джанхотов (оба - до 88 кг), Михаил Подкорытов (до 94 кг), Хас-Магомед Балаев (до 110 кг), Даниил Вагайцев и Тимур Наниев (оба - свыше 110 кг).

По словам представителя пресс-службы ФТАР, все 16 заявленных на ЧЕ спортсменов получили нейтральный статус.

"Впервые с 2021 года отечественные спортсмены будут выступать в полном составе", - отметил собеседник ТАСС.

31-летний Окулов является самым титулованным российским штангистом, включенным в заявку на ЧЕ. В его активе по две золотые и бронзовые награды чемпионатов мира. Бронзовыми медалистами взрослых мировых первенств являются Романова (ЧМ-2015), Тё, Гараев и Сотиева (все - ЧМ-2021).

В конце января Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение допускать российских и белорусских спортсменов в возрасте до 20 лет до участия в турнирах под своей эгидой без каких-либо ограничений. Тяжелоатлеты из РФ и Белоруссии более старших возрастов продолжат выступать на турнирах IWF в нейтральном статусе.