Российский гимнаст не выступит на этапе КМ в Каире

Участник чемпионата мира - 2025 Мухаммаджон Якубов по решению тренерского штаба не выступит на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Египте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России.

"Гимнаст Якубов не едет на этап Кубка мира в Каире. Он не травмирован, таково решение тренерского штаба", - сообщили в пресс-службе.

Первоначально в заявку на этап КМ в Каире, который пройдет с 3 по 6 апреля, входило пять российских гимнастов, теперь этот список сократился до четырех человек. В него вошли бронзовый призер чемпионата мира - 2025 Даниел Маринов, который выступит в Каире на брусьях и перекладине, абсолютный чемпион мира среди юниоров Арсений Духно (вольные упражнения, опорный прыжок, конь), а также Мария Агафонова и Елизавета Ус, которые выступят на всех четырех снарядах. Все эти спортсмены имеют нейтральный статус, необходимый для участия в международных стартах.

Как сообщал ранее ТАСС, в этапах Кубка мира не примет участия лидер женской команды Ангелина Мельникова, она сосредоточится на подготовке к чемпионатам Европы и мира, которые являются главными стартами этого сезона.

22-летний Якубов на чемпионате мира 2025 года в Индонезии занял шестое место в финале опорного прыжка.