Умер легендарный гандболист, олимпийский чемпион Эдуард Кокшаров

Ушел из жизни олимпийский чемпион Сиднея-2000 Эдуард Кокшаров. Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба "Мешков-Брест", в котором Кокшаров работал главным тренером.

"С глубокой скорбью сообщаем о том, что на 51-м году скоропостижно ушел из жизни главный тренер нашего гандбольного клуба, олимпийский чемпион, чемпион мира, победитель Лиги чемпионов Эдуард Александрович Кокшаров, - говорится в сообщении. - "Мешков-Брест" выражает искренние соболезнования семье и близким Эдуарда Александровича. Мы будем помнить его как человека, который оставил яркий след в нашей команде и в сердцах всех, кто его знал. Это невосполнимая потеря для всей гандбольной семьи, большое потрясение для мировой гандбольной общественности", - говорится в сообщении клуба.

Эдуард Кокшаров был знаковой фигурой для отечественного гандбола. В составе сборной России он брал золото Олимпиады-2000 в Сиднее и бронзу Игр-2004 в Греции. Кроме того, Кокшаров завоевывал золото ЧМ-1997, а также серебро ЧМ-1999.

Эдуард и сам по себе был ярким, незаурядным игроком, о чем красноречиво свидетельствует список его индивидуальных наград: лучший левый крайний чемпионатов мира 2001, 2003, 2005, 2007; лучший левый крайний чемпионатов Европы 2004, 2006; лучший бомбардир ЧМ-2001 (61 гол).

Эдуард Кокшаров - единственный, кто забросил в составе сборной России более 1000 мячей.

Кокшаров был и успешным тренером. Под его началом македонский "Вардар" побеждал в Лиге чемпионов. А его последняя команда "Мешков-Брест" стала абсолютным доминатором в Беларуси, выиграв титул чемпиона, Кубок и Суперкубок страны.