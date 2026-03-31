На Украине потребовали лишить российскую гимнастку нейтрального статуса

Украинская федерация гимнастики потребовала лишить россиянку нейтрального статуса после КМ
Украинская федерация гимнастики (УФГ) выступила в требованием лишить россиянку Софию Ильтерякову статуса нейтрального спортсмена после произошедшего на этапе Кубка мира инцидента, когда гимнастка не повернулась лицом к табло с изображением флагов стран-призёров во время церемонии награждения. Соревнования в упражнении с обручем выиграла представительница Украины.
«Официальная позиция Украинской федерации гимнастики (УФГ) относительно демонстративного неуважения к государственным символам Украины со стороны нейтральной спортсменки на международном турнире. Украинская федерация гимнастики выражает решительный протест в связи с недопустимым поведением российской гимнастки, выступавшей под нейтральным статусом. Во время официальной церемонии награждения на Кубке мира в Софии (Болгария) нейтральная спортсменка Ильтерякова намеренно отвернулась от флага Украины, чем открыто продемонстрировала неуважение к государственному символу нашей страны и фундаментальным принципам Олимпийской хартии. Нарушение этики и Fair Play. Этот жест является прямым нарушением правил поведения на официальных церемониях и принципа «спорта вне политики», которым часто прикрывается возвращение российских спортсменов. Нарушение протокола. Церемония награждения — это официальная часть соревнований, требующая соблюдения этикета. Демонстративный отказ стоять лицом к флагам призёров — это неуважение к соперникам и организаторам. Дискредитация нейтрального статуса. Этот инцидент подтверждает, что статус нейтрального спортсмена используется как прикрытие для трансляции политических взглядов. Политическая составляющая. Мы расцениваем этот поступок не как личный жест, а как проявление общей государственной идеологии страны-агрессора. Отсутствие нейтралитета. Настоящий нейтральный спортсмен должен воздерживаться от любых политических проявлений. Поворот спиной к украинскому флагу в условиях продолжающейся войны — это акт политической враждебности. Психологическое давление. Подобное поведение является формой пассивной агрессии против украинских спортсменов, которые вынуждены соревноваться в условиях постоянного стресса, вызванного обстрелами их городов. Требования УФГ к FIG (Международной федерации гимнастики) и МОК. Украинская федерация гимнастики немедленно подготовит официальную жалобу в Комиссию по этике и потребует: 1. Анулировать результат этой спортсменки на текущем турнире за неспортивное поведение. 2. Лишить спортсменку статуса «нейтрального спортсмена» на постоянной основе, поскольку её действия прямо противоречат критериям допуска. 3. Усилить проверку на «нейтральность», включив в нее не только отсутствие прямых связей с силовыми структурами, но и обязательство соблюдать полное уважение к государственным символам всех стран-участниц. Спорт — это площадка для честной борьбы, а не для демонстрации имперских амбиций и пренебрежения суверенитетом других стран. Украина будет требовать справедливости и жёсткой реакции международного сообщества», — цитирует заявление УФГ Tribuna.
