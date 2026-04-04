Российские саблистки выиграли чемпионат мира

Российские саблистки выиграли командный турнир на юниорском чемпионате мира в Бразилии.

Российскую команду на турнире представляли Мария Третьякова, Малена Кунашева, Александра Михайлова и Карина Таллада. В финале российские спортсменки одолели представительниц Китая со счетом 45:44. Бронзовые медали завоевала венгерская сборная.

На мировом первенстве российские спортсмены выступают под флагом и гимном.

29 декабря 2025 года Международная федерация фехтования (FIE) официально допустила российских юниоров до соревнований с флагом и гимном страны. Новые правила вступили в силу с 1 января 2026 года. В связи с этим FIE прекратила проверку для выдачи нейтрального статуса для кадетов и юниоров, имеющих российский или белорусский паспорт.

11 декабря Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. Международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.