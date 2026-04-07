ЦСКА в четвертый раз выиграл Кубок России по гандболу

Красная карточка Сёминой, травма Стаценко, возвращение Михайличенко – решающий матч захватил с первой и до последней минуты.

Женский гандбол – это вам не чаепитие с плюшками. Это броски под рёбра, вылетевшие суставы и звенящие, словно струны, нервы. «Финал четырёх» Кубка России, прошедший в Москве, это в очередной раз подтвердил. Сначала в утешительном, «бронзовом» финале «Звезда» из Звенигорода переломила хребет «Астраханочке», а затем в главном бою ЦСКА устроил кровавую баню «Ростову-Дон». Трофей возвращается в столицу, а фаворит сезона уезжает с одним вопросом на устах: «Что это было?»

Впрочем, обо всём по порядку.

Губернатора оставили без подарка

Пока все ждали финала, «Звезда» и «Астраханочка» рубились за третье место. Для кого-то бронза – это скромный утешительный приз. Но для подмосковного клуба – первый серьёзный успех под руководством Ольги Акопян. А для волжанок – облом в день рождения их губернатора, который пришёл на игру, рассчитывая на подарок. Подарок получил, правда, не тот, на который рассчитывал. Потому что на площадке сияла «Звезда».

Астрахань в этом сезоне для Звенигорода – боксёрская груша. Ни разу не выиграла в чемпионате, не вышло и тут. Почему? Да потому что против Ксении Закордонской у них приёма так и не нашлось. Линейная просто издевалась над защитой соперниц, перепахивая шестиметровую зону. А когда к её атакам добавились дальнобойные орудия в лице Снежаны Вертушковой и Кристины Бельчиковой, начался тотальный расстрел.

Однако главный нерв матча случился в концовке. Всё висело на волоске. И тут на сцену вышла Серафима Тиханова. Вратарь «Звезды» закрыла ворота на замок, а 21-летняя Анастасия Пингачёва забила последние гвозди в крышку гроба «Астраханочки». Молодая гандболистка доказала тренерскому штабу, что она не просто игрок ротации, а зверь, который рвётся в основу.

Что же вратари астраханочек? Валентина Дегтярёва почти не выручала. Яна Сотникова? Мимо. Волжанки провалились и в атаке, и в защите. Они будут утешаться мыслью, что медали чемпионата важнее. Но сегодня они просто «сгорели».

ЦСКА включил режим берсерка

После такого разогрева главный финал мог бы показаться пресным. Но нет. ЦСКА и «Ростов-Дон» выдали такое, что табло едва не задымилось.

Перед матчем все хоронили ЦСКА. Три игры с «Ростовом» в сезоне – три поражения. Дончанки – монстры и фавориты. Однако красно-синие плюнули на прогнозы и с первых минут включили режим берсерка.

Антонина Санталова, лучшая на турнире, творила нечто! Она влетала в шестиметровую зону, рвала защиту на лоскуты и расстреливала с дальней дистанции. Варвара Сёмина носилась как тигр в клетке. Но главной головной болью для «Ростова» была Полина Маркина. 12 спасений, надёжность под 35%. Она не просто играла, она издевалась, захлопывая калитку перед носом.

«Выиграть удалось прежде всего благодаря уверенным действиям в обороне, – сказала после финала Санталова. – Мы с первых секунд были полностью включены в игру. Наши предыдущие неудачи против «Ростова» во многом были связаны с провальными стартами. Сегодня всё сложилось иначе».

Момент истины

На 43-й минуте на площадке вообще случился ад. «Ростов» был впереди на два мяча. Варвара Сёмина получила красную за жёсткий фол на лидере дончанок Дарье Стаценко. Лучший бомбардир ЦСКА ушла на трибуны, а главная звезда «Ростова» вылетела, жутко ударившись головой. Казалось, вот он – роковой момент. Москва может просто рассыпаться.

Однако вместо заднего хода ЦСКА включил повышенную передачу. На площадку вышла Елена Михайличенко. Да, та самая, которая возобновила карьеру и только-только набирает форму. И она не просто отыграла в защите. Она стала духовным лидером. Вся команда сплотилась вокруг неё, как вокруг знамени.

Санталова рвала сетку верхних углов. Карина Сабирова поставила эффектную точку. А «Ростов» в оставшееся время накидал лишь четыре мяча. Юлия Бабенко пыталась тащить, но это всё равно что латать дыры на «Титанике» скотчем. Вратари дончанок провели день на рыбалке, мимо них летело всё, что не приколочено. ЦСКА смог вырваться вперёд и победить.

И это ещё не всё

Армейская команда взяла Кубок не числом, а характером. Когда всё летело в тартарары, москвички просто стиснули зубы. Санталова стала королевой этого хаоса. Маркина была стеной, о которую разбились все надежды донского клуба.

Людмила Бодниева, главный тренер ЦСКА, после окончания финала сказала: «Если поделиться эмоциями, конечно, я очень счастлива. Поздравляю свою команду. Хотелось бы поблагодарить и «Ростов-Дон» за классную игру. Я думаю, что она понравилась абсолютно всем, никого не оставила равнодушным. Для нас эта игра была очень важна и получилась мегатяжёлой. После ряда поражений в этом году – мы ни разу не смогли навязать «Ростову» достойное сопротивление. Сегодня это получилось. Некоторые моменты, конечно, расстраивают, такие как травмы и в ростовской команде, и в нашей. Наверное, это самый неприятный момент прошедшего финал. Сейчас, конечно, переполняет радость, и одновременно чувствуется облегчение».

Для «Ростова-Дон» это горькая пилюля. Потеря Стаценко стала фатальной, а вратари не показали себя. После произошедшего в Кубке страны и финальная серия чемпионата России обещает быть жаркой. Эти кубковые выходные – только первый акт кровавой оперы. Готовьте попкорн и аптечку.

Матчи полуфинальных серий чемпионата России начнутся 16 апреля.