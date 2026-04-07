Семикратный чемпион мира по синхронному плаванию взял паузу в карьере

Семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев взял паузу в спортивной карьере
«В этом году я поставил на паузу спортивную карьеру и переключился на работу тренером. Мои спортсмены попали в сборные команды, я их готовлю к международным стартам, так что переключил свой фокус на эту деятельность», – сказал Мальцев.
«Я целенаправленно шел к тренерской работе, получал педагогическое образование, еще во время ковида начал совмещать выступления с подготовкой спортсменов в школе олимпийского резерва МГФСО, спортсменом которой являюсь. Во время отстранения это давало мне возможность не терять мотивацию. Было крайне сложно не выступать, будучи титулованным спортсменом. Я начал передавать опыт новому поколению, и после чемпионата мира в Сингапуре решил сделать паузу в спортивной карьере. Хочется уделять больше времени своим спортсменам. Трое из них попали в сборные – Владимир Першин в юниорскую, Никита Бодров и Диана Ким в юношескую. И я как тренер соло и микст-дуэта также вошел в состав этих команд. Хотелось бы быть рядом с ребятами, сопровождать на международных соревнованиях, сейчас у меня появилось больше свободы в этом плане. Миссия – в продвижении смешанного синхронного плавания, чтобы мальчики вставали в состав групповых выступлений, делали соло и чтобы в России соло и смешанные группы также стали официальной дисциплиной. У нас признан только микст-дуэт, только в нем присваиваются разряды. Хотелось бы, чтобы и другие дисциплины, признанные в мире, получили признание у нас. И, конечно, продвигаем художественную составляющую спорта – стараемся делать зрелищные программы, ребята образованные и культурные, смотрят балет, читают. И мы стараемся показать это в программах», – добавил 30-летний спортсмен.
