Ватерполист Федотов высказался о первом матче после допуска на международную арену

Ватерполист сборной России Петр Федотов сказал «Матч ТВ», что победа над командой Бразилии в матче второго дивизиона Кубка мира укрепила в коллективе веру в себя.

Во вторник россияне на Мальте обыграли бразильцев со счетом 10:7 (1:2, 3:0, 2:3, 4:2). Российские ватерполисты, выступающие в нейтральном статусе, провели первый за последние четыре года матч под эгидой World Aquatics после отстранения от международных соревнований в 2022 году.

— Победа в сегодняшнем матче вызвала исключительно положительные эмоции. Это первый выход команды на международную арену после долгого перерыва, и победа стала важным шагом: она укрепила веру в себя и напомнила о нашей ответственности. Были ошибки в обороне и нападении, но команда сработала слаженно — спасибо игрокам! Надеемся, что дальше все пойдет по плану, — сказал Федотов «Матч ТВ».

В среду сборная России сыграет с командой Великобритании.

Турнир второго дивизиона Кубка мира на Мальте продлится до 13 апреля.