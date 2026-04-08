Российские ватерполисты одержали вторую победу на КМ

Сборная России по водному поло со счетом 21:9 победила команду Великобритании в матче второго тура Кубка мира во втором дивизионе. Соревнования проходят на Мальте.

Ранее ТАСС сообщал, что в стартовой игре на турнире российские ватерполисты оказались сильнее сборной Бразилии (10:7). В следующем туре россияне сыграют с командой ЮАР. Встреча состоится 9 апреля.

Групповой этап состоит из трех матчей, позднее 16 лучшим командам по его итогам предстоит сыграть в плей-офф. Победитель соревнования повысится в классе, финалисты примут участие в суперфинале, который пройдет в июле в Сиднее. Сборная России после двух матчей набрала 6 очков и занимает 1-е место в таблице.

Для сборной России по водному поло это первый турнир под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics) с момента отстранения в 2022 году. О допуске российских ватерполистов к соревнованиям стало известно в ноябре. Они участвуют в турнире в нейтральном статусе. World Aquatics стала первой организацией, допустившей российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в командном виде спорта.