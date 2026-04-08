Испанского велогонщика во время заезда сбил медицинский автомобиль

Микеля Ланду сбил водитель медицинского автомобиля во время «Вуэльты страны Басков»
Испанский велогонщик Микель Ланда снялся с многодневки «Вуэльта страны Басков» после столкновения с автомобилем медицинской службы во время второго этапа гонки.
На скоростном спуске первой категории Ланда упал после столкновения с машиной врача. Некоторое время он лежал на обочине, но находился в сознании и разговаривал с медиком, после чего все же смог продолжить движение.
Ланда финишировал 67-м, более 13 минут уступив победителю этапа французу Полю Сейшасу.
Испанца доставили в больницу для обследования. Из-за многочисленных ушибов он был вынужден сняться с многодневки.
Водитель медицинской машины был исключен из соревнований и оштрафован на 500 швейцарских франков.
