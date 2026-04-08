На видео попал массовый завал велогонщиц в Бельгии

В ходе однодневной женской велогонки «Схелдепрейс» в Бельгии падение одной из участниц привело к массовому завалу, в него попали 15 спортсменок. Видео опубликовало РИА Новости в Telegram-канале.

Однодневная шоссейная гонка «Схелдепрейс» ежегодно проходит на протяжении почти 120 лет, с 1907 года. Вплоть до 2021 года в ней участвовали только мужчины. Дистанция для мужчин составляет от 200 до 210 км, для женщин — в районе 150 км. В 2005 году гонка вошла в календарь UCI Europe Tour.

Инцидент произошел в среду, 8 апреля, на узком участке дороги, ограниченном с двух сторон деревьями.

Девушки ехали плотной группой, когда одна из них, незадолго до финиша, упала на левой части трассы и увлекла за собой соперниц.

Спортсменка из Нидерландов Шарлотта Кул (команда Fenix — Premier Tech) стала победительницей гонки. Велогонщица находилась в передней части пелотона (основной группы) и успешно избежала падения.

Ранее сообщалось, что машина скорой помощи, сопровождавшая велогонщиков на Туре Страны Басков, задела Микеля Ланду, спортсмена команды Soudal Quick Step.

Обследование показало, что мужчина не получил травм. Вместе с тем, руководство приняло решение об его отстранении от соревнований вплоть до полного восстановления.