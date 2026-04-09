Российский ватерполист высказался о соперниках сборной на Кубке мира

Матч первого тура против сборной Бразилии стал самым трудным для российских ватерполистов на групповом этапе Кубка мира среди команд второго дивизиона. Об этом рассказал игрок сборной России Андрей Балакирев, комментарий которого приводит пресс-служба команды.

Ранее сборная России со счетом 31:11 обыграла команду ЮАР в матче третьего тура группового этапа турнира. Балакирев был признан лучшим игроком матча. До этого российские ватерполисты оказались сильнее сборной Бразилии (10:7), а затем победили британцев (21:9).

"Вся команда неплохо играла. Соперники оказались нам по зубам. Ждем нашего соперника в плей-офф, узнаем его только вечером. Готовимся к завтрашнему дню, неизвестно, с кем будем играть и во сколько, но мы все равно идем за победой. Спасибо команде и тренерскому штабу за сегодняшнюю игру", - сказал Балакирев.

"На групповом этапе мы сыграли три встречи: со сборными Бразилии, Великобритании и ЮАР. Самая тяжелая игра на этом групповом этапе была со сборной Бразилии, так как они выступают во всех мировых чемпионатах и Олимпиадах тоже, мы настраивались и готовились именно к этой игре. Остальные две встречи были простыми для нас, так как Великобритания и ЮАР не считаются грандами водного поло, но мы все равно выложились на этих играх, чтобы подготовиться к плей-офф", - добавил спортсмен.

Итоговое место сборной России на предварительном этапе и следующий соперник команды определятся позднее. Матчи 1/8 финала турнира пройдут 10 апреля. Турнир завершится 13 апреля. Победитель соревнования повысится в классе, финалисты примут участие в суперфинале, который пройдет в июле в Сиднее.

Для сборной России по водному поло это первый турнир под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics) с момента отстранения в 2022 году. О допуске российских ватерполистов к соревнованиям стало известно в ноябре. Они участвуют в турнире в нейтральном статусе. World Aquatics стала первой организацией, допустившей российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в командном виде спорта.