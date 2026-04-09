Умер первый чемпион мира по метанию диска Имрих Бугар

Умер первый чемпион мира по метанию диска среди мужчин и призер Олимпийских игр в составе сборной Чехословакии Имрих Бугар, сообщает AP. Ему было 70 лет.

В 1983 году он завоевал золотую медаль на первом чемпионате мира по легкой атлетике в Хельсинки, показав результат 67,72 метра. Его личный рекорд 71,26 метра, установленный в 1985 году, до сих пор остается чешским национальным рекордом. Также Бугар обладатель золотой и бронзовой медалей чемпионатов Европы.

Серебряный призер Олимпиады‑1980 в Москве, он не выступил на Играх 1984 года в Лос‑Анджелесе из‑за бойкота со стороны Советского Союза.