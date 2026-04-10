Российские ватерполисты обыграли сборную Бразилии

Мужская сборная России по водному поло одержала победу над командой Бразилии в 1/8 финала плей‑офф второго дивизиона Кубка мира на Мальте.

Встреча завершилась со счетом 16:10 (2:2, 5:2, 5:3, 4:3) в пользу россиян.

Ранее в рамках квалификации россияне обыграли сборные Бразилии, Великобритании и ЮАР соответственно. Соперник сборной России по ¼ финала станет известен позднее.

Российские ватерполисты, выступающие в нейтральном статусе, впервые за последние четыре года играют на турнире под эгидой World Aquatics после отстранения от международных соревнований в 2022 году.

Турнир второго дивизиона Кубка мира на Мальте продлится до 13 апреля. Финалисты дивизиона B получают путевки в финальную стадию Кубка мира, которая пройдет в июле в Сиднее.