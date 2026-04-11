Сборная России проиграла Франции

Сборная России по водному поло потерпела поражение в игре против национальной команды Франции в матче четвертьфинала второго дивизиона Кубка мира в Гзире (Мальта).

Игра завершилась со счетом 13:14 в пользу французских спортсменов.

В других четвертьфинальных парах сборная Грузии разгромила сборную Украины со счетом 20:9, а cборная Германии переиграла ватерполистов из Австралии (14:11)

В последнем четвертьфинале сыграют друг против друга сборные Черногории и Румынии.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2025 года МОК рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Беларуси на участие в международных соревнованиях.